Мъртъв мъж в центъра на София: Причините не са ясни

Тяло на мъж е намерено на площада близо до черквата "Св. Неделя" в София, предаде БГНЕС.

Сигнал е подаден по-рано днес за мъртво тяло близо до известно заведение в района. Не е ясна причината за смъртта. Тялото е покрито, на място има полиция.

Мъжът е имал здравословен проблем и се е сгромолясал за секунди, а пристигналите на място медици само са констатирали смъртта му. Това твърди “24 часа“, като се позовава на СДВР. Не става дума за криминален инцидент, съобщиха от МВР за БТА и потвърдиха, че причината за смъртта е здравословен проблем.

