Разкриха самоличността на трупа, намерен на гробище

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Монтана се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършено умишлено убийство – престъпление по чл. 115 от НК.
На 24.09.2025 г. в района на гробищен парк в с. Дългоделци, област Монтана, е умъртвено лице от мъжки пол.
Извършен е оглед на местопроизшествието.
Самоличността на убития е установена – 43-годишният жител на селото Р.П.
Действията по разкриване на извършителя на тежкото престъпление продължават под надзора на прокуратурата.
