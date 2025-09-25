Войната в Украйна:

Разкриха самоличността на трупа, намерен на гробище

25 септември 2025, 14:09 часа 362 прочитания 0 коментара
Под ръководството на Окръжна прокуратура – Монтана се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършено умишлено убийство – престъпление по чл. 115 от НК.

На 24.09.2025 г. в района на гробищен парк в с. Дългоделци, област Монтана, е умъртвено лице от мъжки пол.

Извършен е оглед на местопроизшествието.

Самоличността на убития е установена – 43-годишният жител на селото Р.П.

Действията по разкриване на извършителя на тежкото престъпление продължават под надзора на прокуратурата.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
