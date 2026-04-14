Над 370 тона храни от страни извън ЕС спря БАБХ за месец

14 април 2026, 14:16 часа 331 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Над 370 тона храни от страни извън Европейския съюз (ЕС) е спряла Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) само през последния месец. Това съобщиха на страницата на агенцията в интернет

По-голяма част от пратките са върнати на граничен пункт "Капитан Андреево". Най-много сред отхвърлените стоки са доматите - над 110 тона.

Не са влезли в България също над 58 тона мандарини, над 52 тона сладък пипер. При тях, както и при доставки от нар, ориз и лозови листа е установено наднормено съдържание на пестициди.

Сушени смокини и лешници са спрени заради наличие на различни видове токсини. Други пратки с храни са върнати заради непълна документация.

За отхвърлените пратки са създадени 38 уведомления в системата на ЕС за бързо оповестяване при рискове за храни и фуражи.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
