Над 370 тона храни от страни извън ЕС спря БАБХ за месец

Над 370 тона храни от страни извън Европейския съюз (ЕС) е спряла Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) само през последния месец. Това съобщиха на страницата на агенцията в интернет.

По-голяма част от пратките са върнати на граничен пункт "Капитан Андреево". Най-много сред отхвърлените стоки са доматите - над 110 тона.

Не са влезли в България също над 58 тона мандарини, над 52 тона сладък пипер. При тях, както и при доставки от нар, ориз и лозови листа е установено наднормено съдържание на пестициди.

Още: Иван Христанов: Хора с депутатски имунитет стоят зад някои от затворените от БАБХ обекти

Сушени смокини и лешници са спрени заради наличие на различни видове токсини. Други пратки с храни са върнати заради непълна документация.

За отхвърлените пратки са създадени 38 уведомления в системата на ЕС за бързо оповестяване при рискове за храни и фуражи.

Още: Втора незаконна кланица: БАБХ с нови разкрития в Дебелец