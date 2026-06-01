Криза заради украинските дронове: Русия забрани износа на керосин

Руското правителство въведе временна забрана за износ на авиационен керосин, за да гарантира стабилността на вътрешния пазар, съобщиха пресслужбата на кабинета, цитирана от ТАСС

Забраната обхваща и авиационния керосин, закупен чрез борсови търгове. Изключение ще се допуска за количества, поставени под митническа процедура преди влизането в сила на постановлението, за доставки по междуправителствени споразумения, както и за гориво в технологични резервоари на въздухоплавателни средства. Мярката засега е наложена до 30 ноември 2026 г.

Производството на дизелово гориво в Русия е спаднало с около 10% през май на месечна база, след като украинските атаки с дронове срещу нефтопреработвателните заводи спряха работата им. Това сочат данни на Ройтерс, публикувани в петък. Спадът е факт след понижение от около 1% през април, което задълбочава натиска върху руския горивен сектор на фона на продължаващите удари по енергийната инфраструктура.

Припомняме, че на този фон назначеният от Москва ръководител на анексирания Крим Сергей Аксьонов обяви ограничения върху продажбата на бензин на полуострова.