Апелативният прокурор на Пловдив е злоупотребявал с власт и натиск: Правосъдният министър алармира за дупка в съдебната система

Министърът на правосъдието Николай Найденов алармира за подаден сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия. В интервю за БНТ Найденов обясни, че сигналът е бил адресиран до Инспектората на Висшия съдебен съвет (ВС), до министъра на правосъдието, до главния прокурор. Въпреки написаното в него, от Инспектората са го върнали като нередовен.

"Ако данните се окажат верни, които са изнесени в този сигнал, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения - за искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелитивния прокурор", изтъкна правосъдният министър.

Министърът коментира и предложенията за промени в Закона за съдебната власт. "Предложените от "Прогресивна България" промени са свързани с едно от изискванията на Конституцията, касаещо наличието на високи нравствени и професионални качества. Това изискване е абстрактно и тези качества не подлежат на цифрово измерение, но все пак трябва да се създадат достатъчно надеждни механизми, за да гарантират, че поне при встъпването на тези лица във ВСС, при процедурата за избора те притежават такива качества", коментира Николай Найденов.

Какви ще бъдат функциите на новата антикорупционна комисия?

Според Николай Найденов, през последните 10 години антикорупционните органи в България са пример за непоследователно развитие и каквато и да е визия. Затова и се създава нова антикорупционна комисия с разследващи функции.

"Създаваме нова комисия, с различни процедури за избор, които гарантират нейната независимост, с хора, които, преди да бъдат назначени, ще бъдат подложени на съответните тестове за интегритет за тяхната лоялност и в крайна сметка ще има преходен период, в който тези функции ще бъдат осъществявани съвмество с органите, които досега са ги осъществявали - от една страна, за да се създаде капацитет, от друга страна да има взаимен контрол", добави Найднов.

Правосъдният министър коментира и новината за преразглеждането на санкциите на Александър Манолев и санкциите по закона "Магнитски" заради съмнение в обективността на данните, заради които санкциите са наложени.

"Подобни действия трябва да намерят място и в извършването на подобни проверки на национално ниво, така че ако действително има такива данни тези лица да понесат отговорност на национално ниво. И разбира се, ако няма такива данни, ако се окажат неверни, те да получат своеобразна реабилитация на накърненото си добро име", коментира още той.

