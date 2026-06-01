Американски военни тайно насочват кораби през Ормузкия проток

През последните седмици американските военни тихомълком са помогнали за насочването на десетки търговски кораби през Ормузкия проток. Мисията е осигурила алтернативен маршрут за корабособствениците, които се стремят да избегнат иранска намеса, съобщи The New York Times. Централното командване на САЩ е координирало преминаването на около 70 търговски кораба в и извън Персийския залив през последните три седмици, съобщиха пред изданието американски служители, запознати с операцията.

Корабите са пътували с изключени транспондери

Много от корабите са пътували с изключени проследяващи транспондери, за да се намали рискът от откриване по време на навигация по тесния воден път, който Иран многократно е заплашвал да наруши.

Ормузкият проток е жизненоважна артерия за световната търговия, през която се транспортира приблизително една пета от световните доставки на петрол преди засилването на военните действия с Иран.

Конфликтът рязко намали корабния трафик и допринесе за смущения на енергийните пазари.

Корабите, пътуващи близо до бреговата линия на Иран без одобрението на Техеран, са изправени пред значителен риск от атака от ирански дронове или ракети.

Анализатори на корабоплаването казват, че координираните от САЩ маршрути изглежда държат корабите по-близо до Оман и по-далеч от контролираните от Иран води.

Над 100 търговски кораба обикновено са прекосявали пролива всеки ден преди военни действия срещу Иран, така че трафикът остава значително под нормалните нива.

Координираните от САЩ преминавания показват, че някои корабособственици са склонни да предприемат пътуването след седмици на закъснения, които доведоха до блокиране на кораби и екипажи в целия регион.

Корабособствениците избягват иранските такси

Американските усилия също така дават на корабособствениците възможност, която не изисква искане на разрешение от Иран или плащане на такси, изисквани за преминаване през стратегическия коридор.

CENTCOM потвърди, че продължава да работи с търговски корабни компании, въпреки че в момента не предоставя директен морски ескорт.

"Въпреки че американските сили не ескортират, ние продължаваме да комуникираме и да се координираме с търговски кораби, които се стремят свободно и безопасно да преминават през Ормузкия проток, критичен международен коридор за регионалните и световните икономики“, каза говорителят на CENTCOM капитан Тим Хокинс.

Президентът Доналд Тръмп по-рано обяви "Проект Свобода“ - военна инициатива, предназначена да помогне на търговските кораби да преминават през пролива. По-късно операцията беше намалена, но американските военни служители продължиха задкулисни усилия, за да помогнат на корабите, които преминават.

Американските служители посочват, че твърденията на Иран за контрол над водния път са преувеличени и се стремят да уверят корабните компании, че безопасният транзит остава възможен при правилна координация.

Усилията за насочване са до голяма степен държани в тайна от обществеността, признаха служителите, за да се попречи на Иран да се насочва към кораби, които избират да пътуват под закрилата на САЩ.