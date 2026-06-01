Наркотици за над 2 млн. евро иззети при акция в две области

01 юни 2026, 11:10 часа
Снимка: БГНЕС
Организирана престъпна група, разпространявала високорискови наркотични вещества, е била рабита при операцията на Държавна агенция „Национална сигурност“ и ГДБОП, под ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас. Акцията е реализирана в населени места на територията на областите Бургас и Ямбол, като при нея са задържани всички участници в престъпната схема. По данни на разследващите групата е действала координирано и е била обект на продължително наблюдение и оперативна разработка.

В хода на операцията са установени и иззети над 250 килограма марихуана. По цени на съдопроизводството стойността на откритото наркотично вещество се изчислява на повече от 2 млн. евро.

Разследването се провежда под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас, в рамките на съвместни действия със Държавна агенция „Национална сигурност“ и служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

По случая са задържани всички участници в групата, като предстои повдигане на обвинения и по-нататъшни процесуално-следствени действия. От прокуратурата уточняват, че се работи по изясняване на цялата престъпна мрежа, включително начина на разпространение и евентуални международни връзки.

Марихуана Наркотици ГДБОП организирана престъпна група
Виолета Иванова Редактор
