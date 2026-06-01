Намушкал в гърба братовчед си: 27-годишен е задържан

01 юни 2026, 11:26 часа 767 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
27-годишен е бил задържан в Харманли, след като нанесъл с нож прободна рана в гърба на 31-годишния си братовчед, съобщават от ОДМВР-Хасково, цитирани от БНР. 

Мъжът е арестуван след сигнал за скандал, прераснал в саморазправа, между двама братовчеди на улица "Янтра". По-младият извадил нож и нанесъл прободна рана в гърба на 31-годишния си братовчед.

Пострадалият е прегледан и оставен за наблюдение в местната болница, без опасност за живота. Нападателят е задържан за срок до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

В Хасково е арестуван и 18-годишен за нападение над млада жена. На 30 май в 06:50 часа на спешния телефон е получен сигнал, че неизвестен е напръскал със спрей в лицето 21-годишна жена.

На място незабавно е изпратен полицейски екип, който установил пострадалата от село Стамболийски и подалия сигнала 20-годишен мъж. Той разказал, че вследствие на нападението жената получила паническа атака.

Тя е отведена за преглед и наблюдение в хасковската болница, без опасност за живота.

По-късно полицаите са установили и задържали извършителя, който признал извършеното. Образувано е досъдебно производство.

Спасиана Кирилова Редактор
