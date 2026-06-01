ЦСКА и Ники Кънчев надъхаха феновете да си закупят фен карта за новата "Армия" (ВИДЕО)

Българският гранд ЦСКА и един от най-популярните фенове на отбора - Ники Кънчев, заедно надъхаха "червена" България да си закупува фен карта за новия стадион "Българска армия". Това може да се случи от днес, като всеки може да си направи регистрация и да се сдобие с тази карта, която позволява закупуване на абонаментна карта или билет за мачовете на "Армията".

"Армейци,

От днес всички червени сърца, които искат да усетят магията на новия ни дом и да подкрепят отбора в предстоящите велики моменти, могат да направят своята регистрация и да се сдобият със специалната фен карта на ЦСКА! Чрез нея всеки привърженик ще може да закупи абонаментна карта или билет за мачовете на „Армията“.

Стартираме със специален пункт, разположен пред Сектор В на Националния стадион „Васил Левски“ в София, който ще работи без почивен ден между 8:00 и 19:30 часа. Съвсем скоро ЦСКА ще организира и мобилни станции, които ще обиколят всички краища на България!

Регистрацията отнема броени минути!

Процесът е опростен максимално – изисква се попълване на регистрационна форма (необходимо е да се представи документ за самоличност), лицева снимка и регистрация чрез сензорен уред (за лица над 18 г.). Лица до 18-годишна възраст ще се регистрират само чрез попълване на формуляр и снимка (но задължително в присъствието на родител/настойник).

Обратно у дома!

Новият стадион е мечта за поколения армейци. Именно затова през последните 2 години работихме неуморно и денонощно, за да изградим съоръжение, достойно за историята и амбициите на славния ни клуб и неговите неповторими фенове. Убедени сме, че за всеки истински армеец „Българска армия“ не е просто място, а емоция и страст.

Новата фен карта на ЦСКА ще ни събере заедно – отново у дома!"