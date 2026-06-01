Шампион с Левски се събира с Любо Пенев в новия му отбор?

Шампион с Левски може да се събере с Любослав Пенев в новия му отбор. Става въпрос за дефанзивния полузащитник Карлос Охене. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, халфът се оказа ненужен на стадион „Георги Аспарухов“ и не получи нов договор със „сините“, като преди дни напусна клуба като свободен агент. Ганаецът си събра багажа след 2,5 години на „Герена“.

Пенев и Охене може да се съберат в Локомотив София

Според информациите Карлос Охене може да продължи кариерата в Локомотив София, където да се събере отново в Любослав Пенев. Наскоро собственикът на столичните „железничари“ Веселин Стоянов обяви, че клубът води преговори с Ел Голеадор, който успя да се пребори с тежко онкологично заболяване. Очаква се в следващите дни да има по-голяма яснота дали легендарният голмайстор ще застане отново край тъч линията, но вече като наставник на Локомотив.

До момента халфът и Ел Голеадор са работили заедно в два родни тима

Ако Пенев поеме Локомотив, а Охене подсили отбора, то двамата ще работят заедно за трети път в своите кариери. Ел Голеадор и халфът стартират съвместната си работа още през 2022-ра, когато бившият нападател бе начело на ЦСКА 1948. След това Пенев пое Хебър Пазарджик, а тимът привлече ганаеца по изричното настояване на именития наставник. Именно от отбора на „гробарите“ Охене премина в Левски в началото на 2024-та.

