Пълна програма и резултати на Григор Димитров за 2026 година - турнири | мачове | дати | телевизия

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се намира в най-трудния сезон от началото на своята кариера. Българинът загуби 11 от първите си 13 мача от началото на годината, като това го изхвърли от топ 100 на световната ранглиста. След отпадането от Ролан Гарос обаче Димитров поднови работа с бившия си треньор Джеми Делгадо, което дава надежди, че хасковлията ще стабилизира представянето си до края на сезона.

Кога и къде да гледаме Григор Димитров в световния тенис през 2026-а

Приоритет за Григор до края на 2026 година е да се върне на победния път на турнирите, които участва, защото пропадането в ранглистата го постави в ситуация да трябва да минава през квалификации, за да стига до основните схеми на големите турнири. В тази статия Actualno.com представя пълна програма и резултати на Григор за 2026 година, с включени турнири, мачове, дати и телевизионно излъчване.

Основни турнири

Основните турнири пред Григор във втората половина от 2026 година са Уимбълдън в края на юни и US Open в края на август, но и за двете надпревари той ще трябва да мине през пресявки. Освен това българинът ще опита да възстанови позиции на някои от по-големите турнири от сериите Мастърс 1000, ATP 500 и ATP 250, като ще се нуждае от участия и по Чалънджър надпревари, каквито вече направи през годината.

ТВ излъчване

Телевизията, която обикновено излъчва мачовете на Григор Димитров, е Max Sport 1. Освен това, турнирите от Големия шлем се предават и по Eurosport. Там обаче програмата се формира на база най-големите мачове в схемата, като Димитров потенциално може да попадне в такъв двубой, ако се изправи срещу фаворит от ранга на Яник Синер, Карлос Алкарас, Александър Зверев, Новак Джокович и др.

Григор Димитров: Програма и резултати през 2026 година