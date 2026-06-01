Дуа Липа се е омъжила на тайна церемония в Лондон (СНИМКИ)

01 юни 2026, 11:00 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Дуа Липа и Калъм Търнър са сключили брак. 30-годишната певица и 36-годишният актьор са се оженили на интимна церемония в Old Marylebone Town Hall в Лондон в неделя, 31 май. Звездната двойка е била придружена от малка група близки и приятели, показват снимки, публикувани от "The Daily Mail" и "The Sun". Младоженците са заснети да напуска гражданската церемония, хваната за ръце, докато присъстващите на събитието ги обсипват с конфети и цветни листенца от двете страни на стълбите.

Макар че сватбата е била умишлено организирана скромно и далеч от излишен шум, традиционните им тоалети все пак са въплътили елегантността на класическата сватбена визия.

Липа е носила бял костюм с пола, изработен по поръчка от висшата мода на Schiaparelli, създаден от дизайнера Даниел Роузбъри. Тоалетът включвал вталено сако от цвят слонова кост със златни копчета и асиметрична пола в същия нюанс. Тя е допълнила визията си с широкопола шапка от Стивън Джоунс, бели ръкавици и бели обувки на висок ток с остър връх от Кристиан Лубутен.

Търнър е заложил на класическа визия с тъмносин двуреден костюм на Ferragamo, съчетан с риза и вратовръзка в тон, пишат от "Vogue". 

Твърди се, че това не е единственото сватбено празненство, в което Липа и Търнър ще отбележат любовта си. Според онлайн източници, е планирано второ тридневно сватбено събитие да се проведе в Палермо, Сицилия.

Дуа Липа и Калъм Търнър за първи път породиха слухове за романтична връзка през януари 2024 г., когато заедно присъстваха на афтърпартито на Masters of the Air в Лондон. По-късно същата година, през юли, двамата официално потвърдиха връзката си чрез публикации в социалните мрежи, а през юни 2025 г. се сгодиха.  

Очаква се празненството по случай сключването на брака им да бъде грандиозно и пищно. 

За Дуа Липа

Певицата стана известна с хита си от 2016 г. Be The One, последван от сингъла от 2017 г. "New Rules", припомня ДПА.

Оттогава тя спечели няколко награди БРИТ и три статуетки "Грами", а малко след излизането на третия ѝ студиен албум "Radical Optimism" през 2024 г., който достигна първото място в класацията за албуми във Великобритания, беше хедлайнер на фестивала "Гластънбъри". Албумът на Дуа Липа от 2020 г. "Future Nostalgia" също се качи до първото място в чарта, докато дебютният ѝ едноименен албум "Dua Lipa" от 2017 г. достигна трето място.

Освен с ролята си в поредицата "Фантастични животни", Търнър е известен и с участията си в историческата драма "The Capture" и филмовата адаптация на романа "Ема' на Джейн Остин. Той е сред фаворитите на букмейкърите за следващия актьор, който ще влезе в ролята на Джеймс Бонд, отбелязва ДПА, цитирани БТА.

Ева Петрова
