Трансферна бомба в ЦСКА: Шеф на полски клуб лично посочи Питас

Една от звездите на ЦСКА може да си тръгне от отбора още през лятото. Според колегите от “Мач Телеграф“ става въпрос за кипърското острие Йоанис Питас, към когото има интерес от полския клуб Видзев Лодз. Нападателят направи много добър сезон с ЦСКА, като беше с основна заслуга за завършването на “червените“ в челната четворка и спечелването на Купата на България. Но през втория полусезон старши треньорът Христо Янев реши да налага Леандро Годой на върха на атаката и това може да изиграе голяма роля в напускането на Питас.

Шеф на Видзев лично иска Питас

Полският клуб Видзев Лодз проявява сериозен интерес към Йоанис Питас, като футболистът бил лично избран от шефа на борда на директорите Дариуш Адамчук. Доскоро позната у нас фигура беше треньор на Видзев – Игор Йовичевич. Но представянията на тима се влошиха и хърватинът беше уволнен. В крайна сметка Видзев завърши на 14-о място в полската Екстракласа. Още преди да доде в ЦСКА, Питас беше обект на интерес от Полша. Тогава Легия Варшава води трансферна битка с “армейците“, след което се опита да го привлече отново, но без успех.

Питас има добри причини да напусне ЦСКА

Йоанис Питас има голяма заслуга за добрия сезон на ЦСКА, като записа 42 мача във всички турнири, в които вкара 10 гола и даде 2 асистенции. Но в последните срещи от сезона Христо Янев предпочиташе да залага на Леандро Годой и така кипърецът остана резерва в три от шестте мача от плейофите и двата 1/2-финални сблъсъка с Лудогорец за Купата на България. Друга причина, която може да доведе до неговото напускане са слуховете, че ЦСКА може да привлече класен аржентинец.