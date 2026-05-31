Съдия Цариградска: У нас няма проблем с корупцията, а мафиотизация

31 май 2026, 18:19 часа 1046 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Имаме сигурни доказателства, че у нас няма проблем с корупцията, а имаме мафиотизация. Когато имаме завладени институции, хората нямат значение, въртележката се завърта. Това заяви съдия Владислава Цариградска пред Нова тв. По думите и Сарафов отдавна е дал доказателства на магистратурата и на обществото, че той и нему подобни нямат място в магистратурата.

"Задкулисни играчи го харчат"

"Не смятам, че има качествата сам да се оттегли. Показа с действия няколко пъти, че други го "харчат” – вероятно задкулисни играчи. Сарафов е играл такъв танц и с управляващите по времето на сглобката“. Той е готов да заблуждава, че може да има различно лице от това, което всеки наблюдател би определил", каза още Цариградска.

По думите ѝ Гешев попречи имиджово на своите създатели и прояви инатлък: "Говореше за "достоен екзит” и смятам, че получи такъв, вместо да бъде разследван и наказан.“

"За мен това са два големи клана, които в даден момент си сътрудничат, след това воюват и дават жертви, след това пак постигат съгласие. По същия начин са двата големи клана, чиито аватари бяха Нотариуса и Пепи Еврото, но те имат сътрудници вътре в магистратурата. Смятам, че Гешев и Сарафов са от високите нива на тези мрежи. Всяка крачка на тези хора е известна на паралелната власт“, каза още тя.

