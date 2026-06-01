Въпреки проваления сезон: Лудогорец продава една от звездите си, „орлите“ прибират над 9 милиона евро

01 юни 2026, 10:25 часа 715 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален сайт на ЦСКА
Лудогорец изпрати най-слабия си сезон, откакто тимът влезе в елита на България. „Орлите“ сдадоха титлата в Първа лига на Левски и отпаднаха от ЦСКА на 1/2-финалите в турнира за Купата. Все пак разградчани успяха да завършат на трето място в крайното класиране в първенството, а по този начин си гарантираха бараж за участие в Лигата на конференциите срещу Локомотив Пловдив. В него Лудогорец победи на дузпи и успя поне частично да спаси сезона.

Въпреки слабия сезон, Лудогорец е напът да реализира пореден много силен изходящ трансфер. Според медиите в Сърбия „орлите“ са получили оферта за голямата си звезда Петър Станич. Тя идва от нидерландския АЗ Алкмаар и е на стойност 7 милиона евро. В офертата обаче има залегнали и редица бонуси, които могат да вкарат още над 2 млн.в касата на разградчани. От Лудогорец искат поне 10 милиона за сръбския офанзивен полузащитник, но може да склонят да го пуснат и за по-ниска сума.

Петър Станич пристигна в Лудогорец през лятото на 2025-та от сръбския Бачка Топола. Тогава разградчани платиха 1,8 милиона евро за правата му. Халфът бързо се превърна в основен футболист в състава на „орлите“ като през изминалия сезон изигра общо 54 мача за тима във всички турнири, в които се отчете с 16 попадения и 13 асистенции. Именно той е и голмайсторът в тазгодишното издание на Лига Европа. Интерес към полузащитника има още от страна на испанските Севиля и Бетис, но на този етап те не са изпратили официална оферта за правата му.

