Къде е Олег Невзоров: Владо Николов се загрижи за природата, а не къде е човекът "град в града"

Дори да се махнат постройките, ще останат щетите по природата. Най-логично е да се намери виновникът за цялото това селище "Баба Алино", да му се потърси отговорност, за да може компенсаторно да се залеси друга територия. Ако в момента се разрушат тези постройки, природата няма да бъде спасена и хората, които са си купили жилищата, ще бъдат ощетени. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Владимир Николов пред bTV.

Въпреки това по време на интервюто си в националната медия - Николов дори не предположи, а и не даде "рецепта" как може да бъде намерен Олег Невзоров - собственикът на фирмата-инвеститор. Още: Шишков: Уволнението на директора на кадастъра във Варна е само началото

По думите на Николов в последните години има едно безобразие, станало пред очите на институциите. Владо Николов добави още, че случващото се във Варна с "Баба Алино" е беззаконие. "Абсолютно бетонирана корупция" - така журналистката Емилия Милчева коментира "Баба Алино" и напомни как като има незаконни ромски къщи, багерите идват по-бързичко, правят се големи репортажи, докато сега не е така. Пред БНТ Милчева изрази съмнение, че ще има събаряне на сгради в "Баба Алино" заради предстоящите явно съдебни дела.

Снимка: Личен архив

Впоследствие той коментира и процедурата по свръхдефицит от Европейската комисия и какви ще бъдат ходовете на властта. Той добави, че по отношение на бюджета нещата са много сериозни и този дефицит от 3.5% е притеснителен.

Николов посочи, че за 2025 г. на банките е взет потенциално заработен данък за 2026 година.

Според него публичните финанси трябва да бъдат поставени в контрол.

Той уточни, че част от заплатите в публичния сектор ще бъдат намалени, като няма да бъдат намалявани капиталови разходи, няма да бъдат намалявани и пенсии от бюджета.

„За мен не е проблем увеличението на заплатите в публичния сектор и пенсиите, а проблем е автоматизмът с увеличението на заплатите в публичния сектор“, коментира той.

