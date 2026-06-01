"В ЕС майчинството е само няколко месеца": ПБ обмисля намаляване на майчинството в България?

Управляващите от "Прогресивна България" обмислят мярка за намаляване на майчинството в България, ако за децата има достатъчно ясли.

Това обяви депутатът от партията, волейболната легенда и баща на 4 деца Владимир Николов пред бТв.

По въпроса с демографската криза у нас той заяви, че проблемът има 4 основни стълба, като първият е високата смъртност.

Голяма част от нашето население е застаряващо, добави той.

"С 2 години майчинство трудно се гради кариера"

След това Николов засегна и въпроса с майчинството у нас, като намекна, че на фона на средноевропейските практики то е прекалено дълго.

"Знаете ли колко е майчинството в другите държави от ЕС? Няколко месеца. Проблемът не е увеличението на парите за втората година от майчинството. Проблемът е, че майките не могат да намерят ясли за децата си. Защото ако една жена иска да гради кариера, в което няма нищо лошо и е насърчително, ако тя стои 2 години майчинство, дай боже да има второ и трето дете, изключително трудно се гради кариера по този начин", коментира той.

Депутатът уточни, че част от мерките, които "Прогресивна България" ще предложи, са за това да няма дискриминация от страна на работодателите към жените. "Защо има статистика, която показва, че част от работодателите не наемат жени в детеродна възраст, защото се опасяват, че те трябва да плащат това дълго майчинство", обясни той.

Източник: БГНЕС

Николов заяви, че първата мярка в тази посока е намаляване на майчинството, но само при положение, че има осигурени достатъчно ясли.

"Аз съм имал разговори с много майки. Те предпочитат да работят. Те не искат да стоят вкъщи, но част от тях стоят вкъщи, защото няма ясли за децата им. Особено това е проблем в големите градове", допълни Николов.

Майчинството в другите държави

България е една от страните в Европа с най-дълго майчинство, но далеч не е единствената.

Наравно с нас 58 седмици майчинство се полагат и в Хърватия. В Албания и Черна гора дават по 52 седмици. Северна Македония и Великобритания разрешават до 39 седмици. На Острова официалното максимално майчинство е 52 седмици, но само 39 от тях са платени.

410 дни е майчинството в България, колкото е и в Швеция. Там и двамата родители имат право на равен отпуск, когато става въпрос за раждане на бебе. Той им позволява да вземат общо 480 дни отпуск, като всеки родител има право на 240 дни.

В Норвегия преди детето да навърши 3 години, родителите имат право на общо 49 седмици платен отпуск или до 59 седмици с 80% покритие.

В Полша майките имат право на приблизително 52 седмици отпуск.

В Ирландия бъдещите майки могат да вземат до 42 седмици отпуск по майчинство.

В Сърбия майките имат на разположение 1 година, в Гърция - 17 седмици, а в Румъния - 126 дни.