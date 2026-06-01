Отиде си обичан български кинокритик

Почина кинокритикът Карин Янакиева, съобщи в личния си профил във Facebook нейният съпруг - филмовият и медиен експерт, преподавател проф. Иво Драганов. Карин Янакиева си е отишла в ранните часове на 31 май в столична болница вследствие на онкологично заболяване и на полиорганна недостатъчност, добави съпругът ѝ.

Коя е Карин Янакиева

Завършила е ВИТИЗ/НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" – специалност "Кинознание", показва справка на Националния филмов център (НФЦ), където тя беше експерт в отдел "Киноразпространение и кинопоказ". Работила е като монтажист в Студия за игрални филми "Бояна" и като редактор в списание "Български филми".

Янакиева има над 200 публикации – филмови рецензии, статии, интервюта в ежедневния и специализиран печат. Била е член на журита на различни български и световни филмови фестивали. Дългогодишен член на гилдия "Критика" в Съюза на българските филмови дейци. През последните години публикува основно в списание "Кино", в списание "Култура" и в Портал "Култура", отбелязват от НФЦ, цитирани от БТА.