Тежък удар по Ливърпул: Титуляр на стойност над 50 милиона евро напуска „Анфийлд“ без пари!

Френският защитник Ибрахима Конате ще прекрати петгодишния си престой в Ливърпул, когато договорът му изтече следващия месец, съобщи клубът от Висшата лига. 27-годишният футболист, който се присъедини от РБ Лайпциг през 2021 г. за сумата от 36 милиона паунда, заяви през април, че е близо до постигане на нов договор.

Ибрахима Конате е третият основен играч, който напуска Ливърпул това лято

Британските медии обаче съобщиха, че преговорите за заплатата на играча са приключили неуспешно и Конате е третият играч след Мохамед Салах и Анди Робъртсън, който напуска клуба от Мърсисайд като свободен агент този сезон.

В публикация в социалните мрежи Конате каза, че е дълбоко натъжен, че не е могъл да се сбогува с феновете след последния им домакински мач срещу „Брентфорд.

„Анфийлд е наистина специално място и играта пред тези фенове беше нещо, което никога не приемах за даденост... В този момент не знаех, че това ще е последният път, когато нося тази фланелка пред вас“, добави той.

Конате беше неразделна част от отбора на Ливърпул, спечелил титлата през сезон 2024-25, като формираше страхотно партньорство в защита с капитана Върджил ван Дайк. Той също така спечели две Купи на лигата и Купата на Футболната асоциация, и завърши втори в Шампионската лига през 2022 г., по време на престоя си в Ливърпул.

ОЩЕ: Голяма радост на „Анфийлд“: Ливърпул уволни Арне Слот!