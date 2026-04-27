Намериха боеприпас в кабинет на гимназия в Добрич

Военен боеприпас е намерен при разчистване на кабинет по военно обучение в гимназия "Михаил Василевич Ломоносов" в Добрич, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. След като е подаден сигнал в полицията, са изпратени екипи, които отцепват района.

ОЩЕ: Унищожиха корозирала ръчна граната, открита в гараж в Бургас

Потърсено е съдействие от специализираното звено "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" във Варна. Боеприпасът е обезвреден. По случая е образувано досъдебно производство.

Миналата година през август деца намериха корозирала граната в изоставен имот в село Батово, община Добричка.