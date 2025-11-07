Войната в Украйна:

Нападение с нож на пъпа на града: Пострадала е жена

07 ноември 2025, 12:26 часа 602 прочитания 0 коментара
Жена на 37 години е пострадала след нападение с нож в централната част на Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР), цитирани от БТА.

Сигналът е получен малко преди 11:00 ч. днес. В него е посочено, че в подплощадното пространство на централния площад „Георги Измирлиев“ в Благоевград са нанесени прободни рани с остър предмет на жена, която е транспортирана в Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан  33-годишен мъж от Благоевград. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая, продължава под надзора на Окръжна прокуратура -Благоевград.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
