"Нападение срещу държавността и пропуски във възпитанието": Синдикатът на МВР за случая в Русе

„Остро осъждаме нападенията над служителите на МВР, тъй като смятаме, че това е нападение срещу държавността". Това заяви пред bTV Иван Янулов, член на Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР). Директорът на русенската полиция Николай Кожухаров остава в интензивното отделение, а спорът кой е нанесъл първият удар - той или младежите, продължава.

Саморазправата не е начин за решаване на проблеми

„Посегателството е предизвикано, но според мен възрастта на нападателите е показателна за това накъде се развива обществото като цяло. Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво“, посочи той. По думите му разследването ще установи кой посяга пръв.

Според него саморазправата не е начин да се реши един проблем. Доколкото разбрах, директорът на областната дирекция се е легитимирал. Той е тръгнал да защити своя спътник, тъй като агресията е била насочена към него. Като полицай е бил длъжен да реагира, коментира Иван Янулов.

Той заяви, че на кадрите не е видял удар отвън, а само как някой се навежда в колата. „Полицейският служител, при изпълнение на полицейските си задължения, е неприкосновен. Това е записано в Закона за МВР. Като полицаи сме длъжни да реагираме дори в извънработно време и да вземем отношение, когато видим такъв случай“, посочи Янулов.

По думите му в този случай употребата на алкохол няма никакво значение. „Аз виждам едно единствено действие – той да предотврати сбиването, което е възникнало и това е правилното действие“, заяви той. "За нас е важно да се открие обективната истина и какво действително се е случило", допълни Янулов.

От Синдикалната федерация на служителите в МВР призовават също така случаят да не се политизира.

