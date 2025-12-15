Лайфстайл:

Осъждан преби малката си сестра и я заплаши с убийство

15 декември 2025, 15:07 часа 253 прочитания 0 коментара
По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 20-годишен младеж, нанесъл телесна повреда на малолетната си сестра и й се заканил с убийство. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. Според събраните до момента доказателства на 11.12.2025 г. около 23,00 часа в ж.к.“Дружба“ в гр. София, обвиняемият Т.М. е нанесъл удари с юмрук на 13-годишната си сестра. Вследствие на това, той й е причинил лека телесна повреда. По същото време Т.М. й се заканил с убийство, като изкрещял: “Ще ви утрепам всички“, докато удрял момичето с юмруци в областта на гърдите. След това обвиняемият излязъл навън, хвърлял камъни, счупил прозорец и крещял: “Ще ви утрепа“. Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

Задържан под стража

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал.2 от НК и по чл. 144, ал. 3, т.1 и т.3, вр. ал.1 от НК, за които се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор Т.М. е бил задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Състав на съда се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража“.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

