Нарязал бузата й с кухненски нож: Домашно насилие в Бургас

Пореден брутален случай на домашно насилие се е разиграл в Бургас в следобедните часове на първия ден от новата година, става ясно от бюлетина на областната дирекция на вътрешните работи. Ето за какво става въпрос: с помощта на кухненски нож 53-годишеен мъж е нанесъл порезна рана по лявата буза на жената, с която живеел на семейни начела. Нападателят е привлечен в качеството на обвиняем и с прокурорско постановление му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа.

Припомняме, че пак на Нова година 34-годишен мъж беше задържан за убийство на млада жена от Видин. Престъплението е станало в частен дом в монтанското село Якимово, където мъжът и 27-годишната жертвата гостували за посрещане на новата 2026 година. ОЩЕ: Мъж уби 27-годишна жена, с която празнувал Нова година

По-строгите наказания срещу домашно насилие в България

Случаят в Бургас с кухненския нож много напомня на нарязаната през 2023 г. с макетно ножче Дебора.

Случаят „Дебора“ изкара хиляди българи по улиците в цялата страна преди три години, но и вкара извънредно депутатите в парламента, за да приемат Закон за домашното насилие. След години усилия на гражданския сектор и провалени гласувания в няколко парламента, дългоочакваните промени в ЗЗДН бяха приети и обнародвани в Държавен вестник.

Освен включването на лицата в интимна връзка, в обхвата на защита този закон предвижда много други механизми, които да защитят живота, здравето и достойнството на пострадалите. ОЩЕ: България през 2023 г.: Домашното насилие и бунтът на българите