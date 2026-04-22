Не стига, че карал без книжка, но и с фалшиви табели

Хванаха шофьор, който карал без книжка и с фалшиви табели на автомобила си. Това съобщиха от ОДМВР - Шумен.

Минути след полунощ на 22 април, екип на РУ- Каолиново спрял за проверка в село Хърсово водач на лек автомобил Форд „Транзит“ с шуменски табели.

Управлявал го 44-годишен мъж от село Мировци. В хода на проверката станало ясно, че табелите са предназначени за лек автомобил Ауди, собственост на друг мъж от село Мировци.

Фордът не е регистриран по надлежния ред. Водачът е неправоспособен. Табелите са иззети. За извършено престъпление по чл. 345 ал. 1 от НК е образувано бързо производство.

