"Г-н Никой": Член на ВСС обяви кога отново ще се гледа смяната на Сарафов

"Реалистичният срок, в който прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет (ВСС) може да разгледа смяната на Борислав Сарафов, който няколко съдебни състава нарече "Г-н Никой" и заема две години и осем месеца незаконно изпълняващ функциите главен прокурор, е на 11 март". Новината съобщи пред bTV Огнян Дамянов, член на Прокурорската колегия на ВСС. По думите му Сарафов е доста обран в сравнение с Иван Гешев, който също бе главен прокурор, но беше предсрочно освободен от поста.

Какво направи Сарафов като и. ф. главен прокурор?

Снимка: БГНЕС

Проф. Пламен Киров: Парламентът не иска да избере парламентарна квота във ВСС, за да бъде избран нов главен прокурор

„Г-н Сарафов направи това, което беше възможно и инициира различни дисциплинарни производства срещу лица, които са нарушили служебните си задължения. Сега има висящи дела“, допълни Огнян Дамянов. Кои лица - той не влезе в подробности.

Той посочи, че могат да бъдат обсъждани и други кандидатури за изпълняващ функциите главен прокурор. „Г-н Сарафов има двама заместници и те биха могли да изпълняват функциите на главен прокурор, както и всеки един магистрат, който отговаря на изискванията“, коментира Огнян Дамянов.

Според него въпросът е прекалено дългия период, в който Борислав Сарафов изпълнява длъжността изпълняващ функциите главен прокурор. „Титулярен главен прокурор може да бъде избран от нов ВСС. Аз нямам намерение да ставам изпълняващ функциите главен прокурор“, категоричен бе Огнян Дамянов.

След Дамянов, в студиото на bTV пристигна адвокат Велислав Величков от "Правосъдие за всеки" посочи, че целта на следващото Народно събрание е да събере нужното мнозинство, за да излъчи нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Според него политически лидери стоят зад поста на изпълняващия функциите главен прокурор. "Делян Пеевски е главен прокурор на Република България, а изпълняващ функциите е Борислав Сарафов", категоричен бе адвокат Велислав Величков.

Той заяви още, че няма усещането, че прокурорската колегия на ВСС ще смени Сарафов, освен ако не звъннат едни телефони.

Окупираха му вратата: Сарафов не може да влезе в кабинета на главния прокурор (ВИДЕО)