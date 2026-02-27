Войната в Украйна:

Звезда на Ливърпул е флиртувала с Реал Мадрид преди да пристигне на „Анфийлд“

Ливърпул направи много силно трансферно лято, като привлече много футболисти, кой от кой по-скъп. Вторият по цена беше Флориан Вирц, за когото „червените“ платиха 116 милиона паунда на Байер Леверкузен. Той не започна добре кариерата си на „Анфийлд“, но в последните месеци подобрява формата си значително. Преди дни мениджърът на младия германец разкри пред „Bild“, че е водил преки разговори с Реал Мадрид, за да може Вирц да заиграе за „кралете“.

Агентът на Флориан Вирц е говорил с Шаби Алосо

Ако обстоятелствата бяха по-различни, сега Флориан Вирц можеше да е съотборник с Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор. Ето какво разкри мениджърът му: „По време на периода, когато се обсъждаше трансфер в Ливърпул или Байерн, се обадих на Шаби Алонсо и му казах: „Трябва да вземеш момчето от Леверкузен със себе си в Реал“.

Флориан Вирц

Офертата за Вирц е стигнала и до Флорентино Перес

Шаби отговори: „Не е нужно да ми казваш това, трябва да кажеш на Флорентино Перес (президента на Реал Мадрид)“. Така че всъщност му изпратих съобщение: „Скъпи Флорентино, казвал съм ти много пъти преди: Имам играч тук, когото горещо бих препоръчал. Флориан Вирц прави всеки отбор по света по-добър“.

„Дори хазната на Реал Мадрид не винаги е препълнена“

Говори се, че Перес е помислил над предложението на агента, но през лятото на 2025 г. Реал Мадрид привлече Дийн Хаусен, Фрнако Мастантуоно, Алваро Карерас и Трент Александър-Арнолд. Агентът на Вирц заключи: „„Тази година просто не беше подходящият момент заради състава и бюджета. Дори хазната на Реал Мадрид не винаги е препълнена. Но моето желание остава Флориан един ден да играе там“.

Николай Илиев
