Войната в Украйна:

Гняв и отчаяние: Сдружение "Ангели на пътя" избухна срещу съда заради убития на пешеходна пътека Филип Арсов

17 октомври 2025, 08:37 часа 159 прочитания 0 коментара
Гняв и отчаяние: Сдружение "Ангели на пътя" избухна срещу съда заради убития на пешеходна пътека Филип Арсов

Изключително гневно обобщение, предизвикано от поредното заседание по делото за смъртта на тийнейджъра Филип Арсов, който загина на пешеходна пътека в центъра на София преди 2 години, изпрати сдружение "Ангели на пътя" до реално всички медии в България. Причината за гнева – качеството на българското правосъдие, както и как медиите отразяват случая, дали изобщо му обръщат подобаващо внимание, като според сдружението отговорът е "не".

Още: Пиян шофьор прегази 15-годишно момче на пешеходна пътека в София

Заради случилото се в съдебната зала, сдружението обяви, че ще изпрати официално въпрос до правосъдното министерство дали са правени изчисления колко средно струва разследването и съдебния процес на катастрофа с убити и ранени – Още: Прегазилият и убил 14-годишния Филип до сградата на МВР излезе от ареста

СНИМКА: Петър Тодоров, БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Сдружение "Ангели на пътя" е категорично – българският съд прави всичко възможно виновни за тежки катастрофи да бъдат почти напълно оправдани, а всеки убит на пътя коства 2,2 млн. евро, като на година цената на катастрофи с убити и тежко ранени стига 4-5 млрд. евро. Сдружението обаче не посочва откъде взема тези данни. Но определя съдилищата като организирана престъпна група, използвайки името "В името на народа" - думите, които стоят във всяко съдебно решение.

И още – обвиняемият Петър Тодоров е карал с 88 км/ч при ограничение 30 км и е с 2,2 промила алкохол в кръвта, напомня организацията с уточнение, че никой не го оспорва. Бащата на Филип – Красимир, иска повторни експертизи, тъй като по професия е автоинженер и счита, че част от представените такива пред съда били дилетантски. Съдът не е разрешил. Сдружението твърди, че Красимир Арсов в продължение на 2 часа е оборвал някои заключения и резултати от допълнителна комплексна съдебно-медицинска видео-авто експертиза, включително заключение, че Петър Тодоров не е видял пешеходеца поради обективни пречки и затова не е намалил скоростта. "Дори когато близките на жертвите констатират явни доказателства, които разкриват истината, те не могат да ги представят пред съда, защото сега действащия закон не го позволява. С две думи, пострадалите нямат права! Могат само да присъстват в залата!", възмущават се от "Ангели на пътя". Прокурорът поиска делото да се гледа като особено тежък случай, защото ударът е бил толкова силен, че е изкарал Филип от обувките му, но съдът не го е разрешил, твърдят още от "Ангели на пътя".

Още: Шофьорът ускори преди удара: Разказ за катастрофата в центъра на София със загинало 15-годишно момче

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
катастрофа Филип Филип Арсов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес