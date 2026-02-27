Лайфстайл:

Шампионска лига в пълния си блясък: Реал Мадрид - Ман Сити и ПСЖ - Челси на 1/8-финалите (ПЪЛЕН ЖРЕБИЙ)

След изиграването на всички плейофни мачове в Шампионска лига, жребият за 1/8-финалите беше изтеглен. Въпреки че нямаше голями сблъсъци на плейофите, "турнирът на богатите" отново не разочарова и ни подсигури голово шоу и много драма. Сега, след като знаем какви са двойките за 1/8-финалната фаза, можем да продължим елиминациите с очаквания за още повече екшън и напрежение. Предстоят ни срещи от калибъра на Реал Мадрид срещу Манчестър Сити, ПСЖ срещу Челси и още много вълнуващи двубои.

Реал Мадрид - Ман Сити и ПСЖ - Челси са перлата в короната на Шампионска лига

Без абсолютно никакво съмнение сблъсъците между Реал Мадрид и Манчестър Сити и ПСЖ и Челси ще бъдат перлата в програмата на 1/8-финалите на Шампионската лига. През последните години "кралете" и "гражданите" заформиха едно от най-атрактивните съперничества в "турнира на богатите", докато парижани и лондончани притежават едни от най-скъпите и интересни състави в света.

Барселона - Нюкасъл и Атлетико Мадрид - Тотнъм са другите гвоздеи в програмата

Още два сблъсъка противопоставят отбори от испанката Ла Лига и английската Висша лига. Това са Нюкасъл срещу Барселона и Атлетико Мадрид срещу Тотнъм. "Свраките" и каталунците изповядват атакуващ стил, докато "дюшекчиите" ще заложат на типичната за Диего Симеоне прагматика срещу колебливия през сезона Тотнъм. Струва си да се отбележи и сблъсъкът между двете изненади на сезона в Шампионска лига - Бодьо/Глимт и Спортинг Лисабон. Останалите двойки - Галатасарай срещу Ливърпул, Байер Леверкузен срещу Арсенал и Аталанта срещу Байерн Мюнхен, изглеждат якаш имат по-изявен фаворит.

Пълният жребий за 1/8-финалите на Шампионска лига:

Реал Мадрид - Манчестър Сити

ПСЖ - Челси

Нюкасъл - Барселона

Бодьо/Глимт - Спортинг Лисабон

Галатасарай - Ливърпул

Атлетико Мадрид - Тотнъм

Байер Леверкузен - Арсенал

Аталанта - Байерн Мюнхен

Николай Илиев
