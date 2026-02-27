Лайфстайл:

"Нотариуса си е намерил заместник във ВКС": Иван Брегов от ИПИ за зависимостите в правосъдието

27 февруари 2026, 9:00 часа 370 прочитания 1 коментар
"Нотариуса си е намерил заместник във ВКС": Иван Брегов от ИПИ за зависимостите в правосъдието

Когато Бойко Борисов отиде пред ВСС 2015 г., членовете му станаха на крака. Когато се дискутираха гнилите ябълки, му изпратиха СМС, което е вид отчет. Когато се назначи Лозан Панов и се каза, че се избират тримата големи на белите покривки на хотел Берлин - никой не го отрече и оспори. За да се попълни ВСС са необходими 160 гласа. Това имаше един особен замисъл - ако една партия спечели 121 гласа, да не може да попълни сама състава. Може да се мисли за отблокирането на това заключено правно положение в което сме.

Това заяви в ефира на Нова телевизия ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов по повод протестите пред ВСС срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

ОЩЕ: "Г-н Никой": Член на ВСС обяви кога отново ще се гледа смяната на Сарафов

Според него има натиск и принуда и тази "компроматна банка с кадри определя поведението на голяма част от съдиите и прокурорите, които са били въвлечени в Осемте джуджета и в Мартин Божанов-Нотариуса".

"Това са били двете неформални ядра, от които са зависили назначенията и решаването на делата. То и сега има съдия във ВКС, който се занимава с тези въпроси, но това нека да го кажат съдиите от ВКС. Те знаят кой е този съдия. Мисля, че Нотариуса си е намерил правоприемник. Мисля, че има такова твърдение, то може да се разследва. Всичко това може да се разследва, но членовете на ВСС са избрани с политически зависимости. Може би се отправят заплахи към част от членовете на ВСС. Да подадат оставка и да излязат да кажат", каза той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Борислав Сарафов засега остава и.ф. главен прокурор: ВСС взе две важни решения

"Цялата драма около личността на Борислав Сарафов ще бъде решена като се изчака решението на Конституционния съд, който е компетентен", заяви адвокат Димитър Марковски. По думите му протестите пред кабинета на Сарафов са хулигански действия и те са недопустими в сградата на Съдебната палата.

Марковски заяви, че трябват доказателства. "Много се коментира казусът "Осемте джуджета", но няма информация всъщност докъде е стигнало разследването", подчерта той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бойко Борисов Борислав Сарафов Иван Брегов Осемте джуджета Мартин Божанов Случая Нотариуса
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес