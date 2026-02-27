"Нотариуса си е намерил заместник във ВКС": Иван Брегов от ИПИ за зависимостите в правосъдието

Когато Бойко Борисов отиде пред ВСС 2015 г., членовете му станаха на крака. Когато се дискутираха гнилите ябълки, му изпратиха СМС, което е вид отчет. Когато се назначи Лозан Панов и се каза, че се избират тримата големи на белите покривки на хотел Берлин - никой не го отрече и оспори. За да се попълни ВСС са необходими 160 гласа. Това имаше един особен замисъл - ако една партия спечели 121 гласа, да не може да попълни сама състава. Може да се мисли за отблокирането на това заключено правно положение в което сме.

Това заяви в ефира на Нова телевизия ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов по повод протестите пред ВСС срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Според него има натиск и принуда и тази "компроматна банка с кадри определя поведението на голяма част от съдиите и прокурорите, които са били въвлечени в Осемте джуджета и в Мартин Божанов-Нотариуса".

"Това са били двете неформални ядра, от които са зависили назначенията и решаването на делата. То и сега има съдия във ВКС, който се занимава с тези въпроси, но това нека да го кажат съдиите от ВКС. Те знаят кой е този съдия. Мисля, че Нотариуса си е намерил правоприемник. Мисля, че има такова твърдение, то може да се разследва. Всичко това може да се разследва, но членовете на ВСС са избрани с политически зависимости. Може би се отправят заплахи към част от членовете на ВСС. Да подадат оставка и да излязат да кажат", каза той.

"Цялата драма около личността на Борислав Сарафов ще бъде решена като се изчака решението на Конституционния съд, който е компетентен", заяви адвокат Димитър Марковски. По думите му протестите пред кабинета на Сарафов са хулигански действия и те са недопустими в сградата на Съдебната палата.

Марковски заяви, че трябват доказателства. "Много се коментира казусът "Осемте джуджета", но няма информация всъщност докъде е стигнало разследването", подчерта той.