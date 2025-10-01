Войната в Украйна:

Незаконен арсенал откриха в Кърджали, задържани са двама

01 октомври 2025, 10:14 часа 135 прочитания 0 коментара
Незаконен арсенал откриха в Кърджали, задържани са двама

Ловна пушка, боен пистолет, въздушна пушка, газов пистолет и над 300 боеприпаса, без налично разрешение за придобиване и съхранение, са открили полицейските служители при претърсване на жилище в село Железник. В него са намерени също законно притежавани ловна пушка и карабина. Незаконните оръжия и патроните са иззети, задържани са двама, образувано е досъдебно производство, предава БТА.

Още: МВР хвана незаконно тежко оръжие в София (СНИМКИ)

Отново в същото село, в друго жилище, полицаите открили незаконно притежавана ловна пушка, която също е иззета. Започнато е разследване.

Това е поредният случай на установени незаконно оръжие и боеприпаси в жилища в региона. Само преди две седмици – на 18 септември, полицията бе открила незаконно притежавани ловна пушка и 6 боеприпаса в обитаван от 81-годишен мъж частен дом в кърджалийското село Йончово. По случая бе образувано досъдебно производство.

Още: Мъж се самонарани с пушка в Благоевградско

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
огнестрелно оръжие задържани полиция информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес