Незаконен арсенал откриха в Кърджали, задържани са двама

Ловна пушка, боен пистолет, въздушна пушка, газов пистолет и над 300 боеприпаса, без налично разрешение за придобиване и съхранение, са открили полицейските служители при претърсване на жилище в село Железник. В него са намерени също законно притежавани ловна пушка и карабина. Незаконните оръжия и патроните са иззети, задържани са двама, образувано е досъдебно производство, предава БТА.

Отново в същото село, в друго жилище, полицаите открили незаконно притежавана ловна пушка, която също е иззета. Започнато е разследване.

Това е поредният случай на установени незаконно оръжие и боеприпаси в жилища в региона. Само преди две седмици – на 18 септември, полицията бе открила незаконно притежавани ловна пушка и 6 боеприпаса в обитаван от 81-годишен мъж частен дом в кърджалийското село Йончово. По случая бе образувано досъдебно производство.

