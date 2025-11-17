Спорт:

Пребил баба си: Арестуваха мъж в Стара Загора

17 ноември 2025, 14:37 часа
Мъж на 30 години е задържан за срок до 24 часа за нанасяне на побой на възрастна жена в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Пострадалата е 75-годишна жена, която е баба на сочения за извършител. 

Инцидентът е станал снощи около 20:30 часа в жилище в областния град. По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че това е пореден случай на домашно насилие от внук към баба в Стара Загора - през март две възрастни жени станаха жертви на домашно насилие от внуците си.

Районната прокуратура в Стара Загора е ръководила разследвания по 237 досъдебни производства за престъпления, извършени в условията на домашно насилие през миналата година. Това е с близо 100 случая повече в сравнение с 2023 година.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Домашно насилие баба побой полиция задържан
