Като в София: Бой заради поставена скоба в Монтана

Пребиха служител на “Центъра за градска мобилност" заради поставена скоба за неправилно паркиране в Монтана. Мъжът е с наранявания по главата и лицето. Има и задържан. Случаят си има и предистория. На оживения бул. "Хаджи Димитър", ден преди нападението контрольорите на “Градска мобилност” поставят скоба на два автомобила, собственост на едно семейство. Те си плащат свалянето им, идват екипи и ги махат. На следващия ден обаче пострадалият служител отива на същото място. "Среща го лице, започва да го обижда, наплюва го, нанася му удари с ръка в главата и го рита. Подава сигнал на телефон 112, идва екип на полицията", заяви Емил Иванов, директор на "Градска мобилност" - Монтана, цитиран от БТНЕС.

Още: Служителят на ЦГМ, ударил двама мъже в София, остава в ареста

Емил Иванов пристига минути след нападението. "Извикахме спешна помощ, течеше му кръв от носа. Доколкото имаме инфомрация от шефа на полицията, г-н Шумански лицето е задържано", каза Иванов.

Има задържан с повдигнато обвинение

От прокуратурата уточниха, че по случая е образувано досъдебно производства, а нападателят е задържан за 24 часа, като предстои да му бъде повдигнато обвинение.

Още: След боя заради поставена скоба: Служителите на ЦГМ съжаляват за случилото се

От центъра за градска мобилност обясниха, че от 2 години, откакто работи синята зона в града, случаи като този не са изключение.

Снимка БГНЕС

"Викане, крещене, клетви, псувни и обиди. Заплахите са ежедневие", посочи Веселин Петров, служител в Градска мобилност" - Монтана.

От “Центъра за градска мобилност" обмислят дали не се ситуират повече служители за да следят за правилното паркиране в центъра на Монтана.

Случаят в София

Още: 30 лв. глоба за скоба от ЦГМ стават 6000 лв. в съда: Опасения и критики

Припомняме за подобен случай от края на август тази година в София. Инцидентът стана на 27-ми август в района на кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав". За него стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се виждат удари с глава и ръце.

Този път обаче агресия е проявил служител на Центъра за градска мобилност в столицата. Служителят на центъра Иван А. остава в ареста. Мярката му бе потвърдена в началото на септември от Софийския градски съд.

Той е обвинен, че е нанесъл лека телесна повреда на повече от едно лице. От събраните тогава доказателства може да се направи извод, че именно той е извършител и пръв е посегнал.

Още: Шофьор нападна служител на ЦГМ заради поставена скоба