05 ноември 2025, 18:15 часа 261 прочитания 0 коментара
Няма да им взима колите: Кабинетът измисли как да накаже каналджиите, пияните и дрогирани шофьори

Правителството прие днес промени в Наказателния кодекс (НК), с които се модернизира уредбата на присъждането на равностойността на превозното средство, с което са извършени някои видове престъпления, когато не е собственост на виновния, съобщиха от Министерски съвет. Реформата е в съответствие с констатациите на Конституционния съд (КС) в решението му от 17 юли 2025 г. С него съдът обяви за противоконституционни разпоредбата, с която се налага глоба в размер на пазарната стойност на превозното средство в лева, ако не е собственост на лицето, извършило престъплението

В мотивите си Конституционния съд подробно обсъди уредбата на отнемането в полза на държавата на автомобил, собственост на дееца, и присъждането на стойността на чужд автомобил, в случаите на катастрофа, от която е причинена телесна повреда или смърт, както и в случаите на шофиране след употреба на алкохол или наркотици.

Какво предлага правителството?

С предлагания законопроект се предвижда изрично, че в случаите на каналджийство или на противозаконно подпомагане на чужденец да пребивава или преминава през страната, използваното от дееца превозно средство да се отнема в полза на държавата, когато принадлежи на виновния. А когато липсва или е отчуждено, да се присъжда неговата равностойност. Ако използваното превозно средство не е собственост на виновния съдът ще може да присъди равностойността му.

По този начин нарушителите ще се третират еднакво, независимо дали са извършили престъплението, използвайки свое или чуждо превозно средство. ОЩЕ: КС се произнесе могат ли да се отнемат колите на пияни и дрогирани шофьори

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
