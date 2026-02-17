Нов съдебен обрат: Делото за убийството на две деца от майка им в Сандански се връща за преразглеждане

Върховният касационен съд (ВКС) връща за ново разглеждане от друг състав на Софийския апелативен съд (САС) делото за жената, убила двете си деца в Сандански през 2020 г., съобщиха от ВКС. Делото е образувано по касационни жалби на Кристина Дунчева и на частния обвинител и граждански ищец Георги Т. Върховните магистрати се съгласяват с част от доводите на по-долната инстанция, но други намират за неоснователни.

ОЩЕ: Вместо доживотен затвор: Съдът намали присъдата на майката, убила децата си в Сандански

Припомняме, че двойното убийство на братче и сестриче на пет и на три години беше извършено през ноември 2020 г. От Окръжен съд – Благоевград през 2024 г. съобщиха, че жена от Сандански, убила двете си деца е получила доживотен затвор без право на замяна, с първоначален специален режим на изтърпяване.

Мотивите

Според ВКС е основателно това, че доводът на частния обвинител за явна несправедливост на наказанието, но въззивният съд е пропуснал да отчете наличието на някои отегчаващи обстоятелства, значими за отговорността на Кристина Дунчева. Не е била отчетена пълната безпомощност на жертвите, лишени от каквато и да е възможност за защита или бягство. Не е отчетено и обстоятелството, че деянието е осъществено в домашна среда, която по естеството си следва да бъде място на сигурност и закрила за двете жертви.

Подценено е било и това, че макар и за кратък период от време всяко от децата е осъзнавало не само противоправното нападение, насочено срещу него, но и извършваното едновременно с това посегателство срещу неговия брат или сестра.

ОЩЕ: Майката, обвинена в убийство на децата си, припадна в съда

Върховните магистрати обаче намират за неоснователен доводът на защитата за неправилно осъждане на подсъдимата за квалифициращия признак „особена жестокост“, тъй като на всяка от жертвите са нанесени над 30 удара, предимно в горната част от тялото, където са разположени жизненоважни органи, а самите удари са причинени с нож. Освен това касационният състав не приема доводите за съществени процесуални нарушения.

ОЩЕ: Съдът в Сандански гледа дело за домашно насилие, заведено от жената, убила двете си деца

Неоснователен е и доводът за нарушение на материалния закон заради оправдаването на подсъдимата за убийство, извършено по особено мъчителен начин. За да е налице убийство, извършено по особено мъчителен за жертвите начин, следва по несъмнено да се установи, че пострадалият преди настъпването на смъртта е изживявал извънредни по своя интензитет и продължителност физически и психически страдания.