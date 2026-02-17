МВР откри мистериозните мъже с АТВ-та от "Петрохан"

МВР е установило и разпитало групата от 12 мъже с АТВ-та, които са били в района на хижа "Петрохан" в деня преди трагедията. За тях разказва в показанията си Деян Илиев - човекът, който на 2 февруари открива телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Информацията е на Mediapool, като медията се позовава на материали по случая, с които разполага.

Според свидетелството на Илиев въпросните мъже са били в заведение в село Гинци на 1 февруари. След като ги забелязал, той изпратил съобщение до Ивайло Иванов, който му благодарил. Няколко часа по-късно Илиев получил съобщение от Ивайло Калушев, сочен за лидер на групата, обитавала хижата. По думите му около 19.45-19.50 ч. на 1 февруари получил притеснително съобщение, което звучало "като прощално писмо". Той описва съдържанието му така: "сбогом, приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили" и "върни се в Мексико".

Сега става ясно, че разследващите са открили участниците в офроуд обиколката. Тя била организирана от човек, който често кара в района. Първоначално групата била по-малка, но по пътя към нея се присъединили и други водачи на АТВ-та, така че общият им брой достигнал 12 души. Изясняването на тази линия от разследването се случва около две седмици след трагедията.

На 1 февруари групата се движела по горски пътища в района, а около 14.30 ч. се насочила към Петрохан. Малко след това участниците спрели на мястото, от което се отклонява пътят към хижата. Там се разминали с изцапан черен джип, в който пътували двама мъже.

След това АТВ-групата поела към хижата по алтернативен маршрут. Когато стигнали до разклона за самата хижа, установили, че пътят е изцяло заснежен и по него не личат следи от движение. Малко по-късно теренът станал толкова труднопроходим, че и АТВ-тата започнали да затъват в снега, поради което групата решила да се върне.

На връщане към главния път отново не били забелязани следи от движение към хижата, но участниците се разминали с втори джип със затъмнени стъкла и без преден регистрационен номер. Кои са били хората в него не е установено.

Деян Илиев е сред близките на Ивайло Калушев, но не живее в хижата, а в село Гинци заедно със съпругата си Лолита, която е мексиканка. Той разказва, че ден преди да се качи до хижата е опитал да се свърже с Калушев и останалите мъже, но телефоните им били изключени или извън обхват.

"Това беше много странно, защото хижата по принцип имаше покритие на операторите и само на определени места сигналът се губеше", посочва Илиев. По думите му той не се качил веднага заради силния снеговалеж и лошите атмосферни условия.

На 2 февруари обаче получил обаждане от майката на Ивайло Калушев, която му казала, че е получила "някакво съобщение с много притеснително съдържание" от сина си. Около 9.30 ч. Илиев се качил до хижа "Петрохан", където открил телата на тримата мъже, след което подал сигнал на патрул на гранична полиция и на тел. 112.