Задържаха учител за блудство с непълнолетни

Учител от плевенско село е задържан за педофилия, съобщи БНТ. След сигнал от майка на момиче, разследващите са събрали данни, че преподавателят е извършвал сексуални действия с поне две деца. Обвиняемият учител ще бъде изправен пред съда с искане за определяне на мярка "задържане под стража".

Министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев представи реформа в Наказателния кодекс. Промяната е насочена срещу педофилията и различните видове сексуални посегателства срещу деца и младежи. Реформата бе представена по време на брифинг в Министерски съвет и е провокирана от статистиката за последните две години, според която има близо 700 сигнала, от които установени 434 сексуални престъпления срещу деца.