Спорт:

Обявиха за издирване изчезнала жена

24 април 2026, 14:20 часа 649 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ОДМВР-Разград продължава издирването на Кремена Радева Панова. 46-годишната жена е напуснала дома си в град Разград на 18 април и оттогава е в неизвестност.

Снимка ОДМВР-Разград 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По данни на близките й е била облечена със сиво яке, дънки и е носила раница на гърба си. Според очевидци последно е забелязана в местността Пчелина в землището на Разград.

Умоляват се гражданите, които имат информация за лицето, да се обадят на тел.112 или в най-близкото поделение на МВР.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Разград полиция издирва се изчезнала жена
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес