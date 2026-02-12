Удариха имотната мафия в София, Перник и Дупница

След мащабна специализирана полицейска операция органите на реда разбиха организирана престъпна група за имотни измами, действала от 2021 г. на територията на Перник, София и Дупница.

От полицията съобщиха, че акцията е проведена на 14 януари и е реализирана от служители на Областната дирекция на МВР-Перник, Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", под ръководството на Софийската градска прокуратура.

25 придобити имота с фалшиви документи

Още: Прокурори и нотариуси - заедно срещу документните и имотни измами

Престъпната схема е била добре структурирана и е функционирала продължително време, сочат данните от разследването. Групата е придобила по незаконен начин над 25 различни имота - апартаменти, офиси, урегулирани поземлени имоти и земеделски земи.

28 граждани, както и две общини - Перник и Столична община, са пострадали от престъпната дейност.

Измамниците са използвали сложни и целенасочени схеми, включващи употребата на фалшиви нотариални актове и завещания, подправени пълномощни и договори, както и извършването на обстоятелствени проверки с невярно съдържание.

Разследващите са установили и 8 опита за придобиване на имоти, които своевременно са били осуетени.

Още: Имотните измами "на зелено": Районната прокуратура с подробности

В хода на операцията са претърсени общо 42 адреса - 20 в Перник и 22 в София, както и 11 автомобила - 9 в Перник и 2 в столицата. Задържани са 40 лица, като на всички е наложена мярка "задържане до 24 часа" по Закона за МВР. Призовани и доведени за разпит са 26 лица на 14 януари и още 12 в следващите дни.

Органите на реда са иззели значителни количества документи, лаптопи, компютри, мобилни телефони, флашпамети, пишещи машини, заготовки за изготвяне на неистински нотариални актове, около 400 грама злато, над 10 000 лева, фалшиви левови банкноти и други веществени доказателства, имащи пряко отношение към престъпната дейност.

7 души са задържани, но може да има още

7 души, сочени за ръководители на престъпната схема, са били привлечени като обвиняеми. Това е станало след извършването на множество процесуално-следствени действия и задълбочен анализ на събраните доказателства от страна на прокуратурата.

Още: На война с имотната мафия: Прокуратурата работи активно по повече от 60 сигнала

Обвиненията са повдигнати за документни престъпления и измами, а трима от обвиняемите са привлечени и за лъжесвидетелстване пред нотариус. Разследването на престъпната дейност на групата обхваща и изпирането на пари.

На трима от тях е наложена най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража", а четвърти е с определена парична гаранция в размер на 2000 евро, както и забрана за напускане пределите на страната.

Други двама са задържани по друго дело, а един е обявен за общодържавно издирване.

Петима от седемте са познати на полицията основно за документни престъпления и измами.

Разследващите продължават активната работа по случая, като не се изключва разследването да обхване и други съпричастни лица, които също да бъдат привлечени към наказателна отговорност.