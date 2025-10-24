Войната в Украйна:

Окончателно: Убиецът на Ферарио Спасов получи 9 години затвор

24 октомври 2025, 16:30 часа 431 прочитания 0 коментара
Начо Пантелеев - мъжът, който прични катастрофа, в която загина футболният треньор Ферарио Спасов през 2023 г., беше окончателно осъден на 9 години лишаване от свобода, след като през септември обжалва наложената му присъда с мотив, че са допуснати съществени процесуални нарушения при постановяване на присъдата на втора инстанция, като по думите на адвоката му има явна несправедливост на наложеното наказание. Освен годините в затвора, Пантелеев е лишен от правото да управлява МПС за срок от 11 години.

Катастрофата и делото

Осъденият Начо Пантелеев и адвокатът му, снимка: БГНЕС

Припомняме, че бе установено, че при катастрофата на 11.11.2023 г. Начо Пантелеев е шофирал със 165 км/ч или със 75 км/ч над допустимата скорост, която в тази отсечка на пътя София-Варна е 90 км/ч. Делото за смъртта на Ферарио Спасов бе отлагано няколко пъти, а в началото на тази година се състоя протест с искане за справедливост. Протестиращите настояваха за справедлив процес и максимална присъда. "Бавно и неработещо правосъдие към момента. От сдружение "Футболен Ловеч" настояваме за бърз и адекватен процес", заявиха тогава близки на Спасов. В края на същия месец пък делото започна отначало.

През септември Пантелеев поиска официално по-ниска присъда от 9-те години, което възмути близките на Ферарио Спасов. В последната си дума Начо Пантелеев каза, че съжалява и че никога, по никакъв начин не му е минавало през ума да отнеме човешки живот. Тогава помоли за справедлива присъда.

Яна Баярова
