Опитало се да запали печката само: 9-годишно дете с изгаряния

Деветгодишно дете е пострадало при опит да запали печка на дърва само. То е си изгаряния по лицето и краката. Било е оставено през надзор.

Сигналът за пожар в къща във Вършец е подаден вчера на телефон 112 в Районното управление в Берковица, предава БНР.

При посещение на място от дежурния автопатрул от Вършец е установено, че непълнолетно лице е оставено без надзор и достатъчно грижи от родителите си.

В опита си да запали печка на дърва с бензин 9-годишното дете е получило изгаряния по лицето и крака.

Пострадалото дете е прегледано от служители на филиала на спешния център във Вършец и е транспортирано до областната болница в Монтана, без опасност за живота, уточняват от пресслужбата на полицията в Монтана.

Образувано е досъдебно производство. За случая са уведомени социалните служби.

