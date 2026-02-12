Кървав инцидент в София: Мъж намушка трима души, има жертва

Кървав инцидент се е случил рано тази сутрин в София. Мъж е намушкал трима души в столичния квартал "Подуяне". Сигналът е подаден в 5:40 часа. Към мястото веднага са изпратени три линейки. Вследствие на нападението е починал 21-годишен мъж, а 15-годишно момиче и 78-годишна жена са сериозно ранени. Детето е с множество прободни рани, а възрастната жена - с рани в корема и гърдите.

То е откарано в "Пирогов", а жената - в болница "Царица Йоана - ИСУЛ", където е претърпяла операция и остава с опасност за живота, съобщи БНТ.

За престъплението е задържан 44-годишен мъж.