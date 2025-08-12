Войната в Украйна:

Оставиха в ареста Красимир Георгиев, обвинен за малтретиране и убийства на животни

12 август 2025, 16:32 часа 279 прочитания 0 коментара
Софийският апелативен съд (САС) окончателно потвърди задържането на Красимир Георгиев, обвинен в участие в организирана престъпна група, свързана с жестокост и причиняване на смърт на гръбначни животни, както и в пране на пари. Това съобщиха от пресцентъра на САС.

Магистратите приеха, че има достатъчно данни за извършено престъпление, включително за причиняване на смърт с особена жестокост, подкрепени и от експертни заключения. Съдът отбеляза, че първоинстанционният съд правилно е преценил мярката за неотклонение. 

Насилие над животни

През март т.г. Габриела Сашова и Красимир Георгиев бяха арестувани и обвинени, че срещу заплащане са заснемали видеоклипове с насилие над животни. Съдът тогава постанови те да останат за постоянно в ареста. Още: В защита на животните: Протести в над 20 български града (ВИДЕО)

През юни, след искане за промяна на мярката, Окръжен съд – Перник определи парична гаранция от 8000 лв. за Георгиев. Прокуратурата протестира това решение, докато защитата обжалва размера на гаранцията. Още: Предадени на съд и ефективни наказания: Работи ли системата срещу насилието на животни у нас?

Сашова до момента не е подавала молба за по-лека мярка, тя също е в ареста.

Междувременно днес стана ясно, че 26-годишен мъж отново от Перник е задържан за насилие над куче. Сигнал по случая е подаден от 38-годишна жена.

