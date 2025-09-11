Оставиха в ареста обвинения за инцидента с дерайлирал трамвай в София

Съдът в София потвърди определението на първата инстанция и остави за постоянно в ареста Даниел Терзиев, обвинен за инцидента с дерайлирал трамвай в София. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Припомняме, че на 2 септември 2025 г. около 5:00 часа трамвай по линия 22 с две мотриси дерайлира на столичното кръстовище на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“. В инцидента нямаше пострадали хора, нанесени бяха материални щети.

ОЩЕ: Не са деца: 22-годишен осъждан мъж със самопризнания за катастрофата с трамвая

Аргументите на съда

Според съда са събрани достатъчно доказателства, включително свидетелски показания, от които в достатъчна степен се обосновава предположението, че Терзиев е съпричастен към деянието. Опасността от укриване произтича от действията му след инцидента, от това, че не е бил открит на познатите адреси, а опасността да извърши престъпление се извежда от това, че деянието е извършено в условията на изптитателен срок по влязла в сила присъда от март месец.

Тезата на защитата

Защитникът на обвиняемия Дияна Деянова поиска от съда изменение на мярката в домашен арест. Според нея предположението, че Терзиев е извършил това, за което е обвинен, не е подплатено достатъчно добре с доказателства. Тя обясни, че той е бил в шок след станалото и е имал време да събере мислите си, но след това се е предал на органите на реда. Адвокат Деянова смята, че деянието не е извършено умишлено, Терзиев е искал да вземе цигарите на ватмана, бутнал е лоста, след това се е опитал да спре тръгналия трамвай.

ОЩЕ: Наказват ватмана за катастрофата до румънското посолство - вариантите са три

Прокуратурата изрази несъгласие с тезата на защитата и поиска потвърждение на мярката. Терзиев два пъти е блъснал лоста на трамвая, като е разбирал какво върши, въпреки употребения алкохол, сочи експертиза, също така се е укрил, а и е осъждан, в изпитателен срок.

Пред съда Даниел Терзиев каза, че много съжалява.