Пияни съпрузи се биха във влак, полицията се намеси.Около 20 часа на 15 март в РУ-Своге постъпил сигнал за скандал и физическа саморазправа в пътнически влак, в участъка между селата Томпсън и Церово, съобщават от ОДМВР София.

На място полицейските служители установили, че след употреба на алкохол от двама съпрузи мъжът е проявил агресия и е нанесъл удари по главата на жена си.

Пострадалата е отказала медицински преглед. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е регистрирана преписка.

