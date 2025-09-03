Не са деца: 22-годишен осъждан мъж със самопризнания за катастрофата с трамвая

22-годишен мъж е обвиняемият за инцидента с дерайлиралия трамвай 22 в София, съобщиха на брифинг в прокуратурата по-рано днес. Той е направил пълни самопризнания пред полицаите. Повдигнато му е обвинение за повреда на подвижен железопътен състав, а наказанието предвижда лишаване от свобода от 5 до 15 години. Мъжът е бил осъждан и преди, но за кражба, като в момента е в изпитателен срок. Прокуратурата ще поиска постоянния му арест, съобщава БНТ.

До този момент ватманът не е с повдигнато обвинение, но след като се проведе разследване, ще се установи дали е изпълнил служебните си задължения. Проведен е разпит на свидетел пред съдия.

Подробности за разследването

Снимка: БГНЕС

По време на брифинга Вихър Георгиев от Софийската градска прокуратура обясни, че на записите от камерите се вижда, че има външна намеса - двама души, които са били около трамвая, докато ватманът е бил извън него. "Били са две лица, но е установено, че едно от тях е привело в движение трамвая. Виждат се първоначално две лица около мотрисата, не се вижда влизане вътре, а по-скоро манипулация през страничен прозорец", каза още Георгиев.

Директорът на СДВР Любомир Николов обясни, че след като ватманът е слязъл да си купи кафе, двете лица правят опит да се качат в мотрисата от пътническа врата. След като не успяват, единият от тях бърка през страничен прозорец и бута ръчка.

Полицията първо е задържала не извършителя, а неговия приятел - на 29 години. Той е признал за извършеното и е показал чат между двамата, който го потвърждава, пише БНТ. "От чата става ясно, че извършителят безкрайно съжалява и го е направил под въздействието на доста голямо количество алкохол", обясни директорът на СДВР Любомир Николов пред медиите.

След като и самият извършител е задържан, той е направил пълни самопризнания пред полицията.