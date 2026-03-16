Правителството на Гюров:

Нагласено или не: Нови данни за телата на застреляните в хижа "Петрохан"

16 март 2026, 7:36 часа 437 прочитания 0 коментара
Има или няма умишлено разместване на телата на застреляните трима мъже в хижа "Петрохан" - случай, който разтърси България и продължава да привлича внимание заради неубедителните отговори на сериозни въпроси от страна на разследващите? Според разследващия сайт Bird.bg такова нещо няма - платформата се позовава на снимки, които е получила и анализирала и които го показват. Снимките в оригинал обаче не са публикувани, тъй като става въпрос за много чувствително съдържание:

Според близките на застреляните общо шестима души в случая "Петрохан-Околчица", има много премълчани факти около смъртта на петимата мъже и 15-годишното момче. Месец след трагедията те твърдят, че нямат достъп до ключова информация от разследването - и показаха тревогата и недоволството си на протест, чието провеждане всячески беше заглушавано. Един от много ключовите въпроси е кога точно е настъпила смъртта на застреляните при връх Околчица - ОЩЕ: "Заслужават истината": Протест поиска прозрачно разследване на случая ''Петрохан-Околчица'' (СНИМКИ)

Междувременно, на 15 март най-после и бившият вътрешен министър Даниел Митов се появи и коментира случая. Той заяви, че не се е крил, но не е говорил, за да няма политизиране. 

Митов посочи и, че "тези затворени общества добиват елементи на секта": "Ние в случая не говорим за чист будизъм, а смесица между определени учения" - ОЩЕ: Крил ли се е МВР министърът: Даниел Митов проговори за "Петрохан"

Ивайло Ачев Отговорен редактор
