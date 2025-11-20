Студио Actualno:

Осъдиха бившата полицайка Симона Радева на пет години затвор

20 ноември 2025, 21:11 часа 237 прочитания 0 коментара
Софийският районен съд осъди бившата полицайка Симона Радева на пет години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа с две жертви, която причини на 5 юли 2022 г. Радева трябва да изтърпи наказанието си ефективно. Според обвинението след катастрофата тя е занесла и държала стълба, за да може Семерджиев да се прибере в дома си в столичния кв. “Лозенец”, тъй като ключовете са останали в автомобила му.

По-рано днес прокурор Иво Боев поиска условна присъда от две години затвор с 4-годишен изпитателен срок, а самата Радева и защитата ѝ настояха тя да бъде оправдана. В края на заседанието съдът потвърди мярката ѝ “подписка” и наложи забрана за напускане на страната. Решението на съда не е окончателно и може да бъде оспорено пред Софийския градски съд.

Симона Радева, обвинена в укриване на Георги Семерджиев, днес даде обяснения при закрити врата пред Софийския районен съд. Според обвинението бившата полицайка е занесла стълба на Семерджиев във фаталната нощ, с която той се е покатерил и влязъл през прозореца в жилището си, след като не успял да намери ключовете от апартамента.

Елин Димитров
