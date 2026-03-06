"В информационно затъмнение сме, не ми дават да видя тялото": Говори майката на убития Николай Златков

Отидох във Враца. Намерих съдебния лекар, който е правил аутопсията и говорих с него. Попитах го как знае, че това е синът ми и той каза, че имал личната му карта. Настоях да видя тялото на сина ми. Той каза, че трябва да пита. Получих забрана от наблюдаващия прокурор. Казаха ми, че мога да замърся тялото. Предложих им да ме облекат в стерилни дрехи и да видя детето си. Това разказа Ралица Асенова, майка на Николай Златков, един от убитите в кемпера на Ивайло Калушев край Околчица, в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Майката на Николай Златков към Слави Трифонов: Не използвайте смъртта на сина ми! Що за нахалство?

В "информационно затъмнение"

Тя сподели, че от 10 февруари се опитва да види тялото на сина си. "Адвокатката ми звъни всеки ден за информация, но такава няма. В понеделник с бащата на Сашо отидохме отново да молим да ни се даде да видим телата на децата си. Отново имаше отказ", каза Асенова.

Според нея "цялото нещо е очевидно" и една единствена версия се лансира от първия ден на трагедията. "Ние сме потърпевши лица по това дело. След като всичко е ясно, защо не можем да видим телата на децата си? Искам да знам кой е отговорен за това медийно пускане на информация само и единствено по една единствена версия за очернянето на тези хора. Това са жертви. Защо не се изнася информация на много свидетели, които не отговарят на тази версия?", попита тя.

Тя категорично заяви, че на потърпевшите им се отказва всякаква информация по разследването. По думите й експертизата на сина й е била готова и изпратена предходния ден, но никой в прокуратурата не я е видял. „След моя натиск изпратиха писмо, че се назначават допълнителни експертизи. Мина един месец. К какво се прави с тези тела?", задава още въпроси майката.

ОЩЕ: "Прокуратурата вече не търси истината": Няма нова информация за "Петрохан" и "Околчица"

"Искаме да видим децата си. Това право ни се отказва. Искаме да видим резултатите от експертизата, да знаем поне приблизителен час и ден на смъртта", каза майката на Николай.

По думите й цялото нещо е безпрецедентно. "Ако на някой не му е ясно, че се прикрива нещо, е крайно време да си отворят очите", каза тя.

„Това, което се случва един месец, е издевателство над нашите близки. Телата им не се освобождават, не ни се разрешава да ги видим и не ни се дава никаква информация", обясни тя.

ОЩЕ: Четене без разбиране за "Петрохан": ДАНС мълчи за сигналите срещу Ивайло Калушев

Ралица Асенова отново заяви, че все още се страхува за Деян Илиев, защото никой няма никакъв контакт с него.

"Обръщам се към обикновените хора, каквато съм самата аз и близките на всички убити. Моля ви, подкрепете ни другия петък на мирен протест за това да можем да видим и приберем телата на децата си и да се разбере истината за това зловещо убийство“, призова тя.