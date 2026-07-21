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Пожар гори в недостъпна местност край Разлог

21 юли 2026, 14:33 часа 195 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пожар гори в недостъпна местност край Разлог

Пожар гори в местност Бетоловото край Разлог, съобщи за БТА директорът на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград комисар Боян Кондуров. Той каза, че пожарът е низов, в гориста местност.

Комисар Кондуров посочи, че в момента екипи от Национален парк “Пирин“ и Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) - Разлог пътуват към мястото на пожара. По думите му огънят е възникнал високо в планината, а мястото е непроходимо. Още: Над 1000 евакуирани заради горски пожари в Турция

През изминалото денонощие звената на пожарната  в страната са реагирали на 235 сигнала за произшествия, като са потушени 116 пожара. С преки материални щети са 24 от пожарите за денонощието, от които 11 са горели в жилищни сгради. Без материални щети са 92 пожара, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си. Още: Стотици огнеборци гасят огромен пожар край Солун, има загинал (ВИДЕО)

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Пирин Пожарникари Разлог горски пожар
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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